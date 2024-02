Thiès: Les partisans de la "République des Valeurs" s'érigent en bouclier contre les pourfendeurs de Thierno Alassane Sall

Rédigé le Mercredi 7 Février 2024 à 10:37 | Lu 18 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Les responsables du parti de la "République des Valeurs / Réewum Ngor" (RV), s'érigent en bouclier contre les pourfendeurs de leur mentor, Thierno Alassane Sall. En conférence de presse avant hier, lundi 5 février 2024, ces derniers ont alerté l'opinion nationale et internationale sur les attaques contre leur candidat. Sur ce, ils ont invité les Thiessois dans ce combat et interpellé le Président de la République au "respect scrupuleux du calendrier républicain" et de "la constitution". Pour rappel, le leader de la "République des Valeurs" (RV), l'honorable député non inscrit Thierno Alassane Sall, a été agressé lors de la session plénière de l'Assemblée nationale mercredi 31 janvier 2024. D'ailleurs, il avait annoncé une plainte contre les auteurs de cet acte. Il est l'auteur du recours contre la candidature de Karim Wade pour double nationalité.