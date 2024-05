Thiès: L'enseignant Alain Kali agressé et tué, le G7 hausse le ton

Le G7 de Thiès s'est réuni ce mercredi 22 mai 2024 au siège du SELS pour statuer sur l'agression de leur collègue feu Alain Kali, en service à l'école élémentaire de Keur Modou Ndiaye, village situé dans la zone périphérique de la commune de Thiès - Nord, sur la route de Tivaouane.



En effet, les sept (7) syndicats les plus représentatifs dudit secteur ont décidé d'entamer un plan d'action pour montrer leur manifester leur mécontentement suite au décès de leur collègue qui a été intercepté par des agresseurs non encore identifiés en cours de route.



"Nous manifesterons notre mécontentement et notre solidarité en observant un débrayage ce vendredi 24 mai à partir de 9h, suivi d'un sit - in devant l'Inspection d'académie (IA) pour réclamer justice pour notre collègue", informe une note reçue.



En outre, une souscription volontaire sera organisée pour soutenir la famille du défunt Kali, ajoute la note. En plus, une journée morte sera observée à Thiès, au moment de la levée du corps de leur collègue. Selon les membres du G7 de Thiès, "cette journée de deuil et de réflexion est destinée à honorer la mémoire de Kali et à sensibiliser sur la gravité de l'agression subie".



Ces derniers ont prévu dans leur plan d'action de rencontrer les autorités policières et administratives concernées dans cette scène dramatique.



Au cours de cette rencontre, ils aborderont des discussions sur les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de tous les enseignants et prévenir de telles tragédies à l'avenir, disent - ils.



Ainsi, le G7 de Thiès a annoncé une plainte contre X et qui sera déposée au Procureur de la République. Sur ce, les syndicalistes exigent que toute la lumière soit faite sur cette agression et que les responsables soient traduits en justice.