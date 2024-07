Thiès : Inauguration de l'académie "Escrime et Justice Réparatrice" pour les jeunes détenus

Ce matin, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a inauguré l'académie "Escrime et Justice Réparatrice" à la Maison d'Arrêt et de Correction (MAC) de Thiès. Lors de la cérémonie, le Garde des Sceaux a souligné l'importance de cette initiative pour déconstruire les stéréotypes associés à la population carcérale et pour offrir une réponse adaptée aux défis de la réinsertion.



Le ministre a précisé que l'académie vise à lutter contre la récidive chez les mineurs en conflit avec la loi, en leur offrant une nouvelle perspective, qu'ils soient victimes ou en danger. Il a salué la mise en place de ce concept unique au monde, qui utilise des notions psychothérapeutiques de l'escrime pour aider à la reconstruction mentale des jeunes détenus.



La méthode "Escrime et Justice Réparatrice" a déjà démontré son efficacité avec un taux de récidive de 0% parmi les jeunes qui la pratiquent. Le ministre Diagne s'est engagé à généraliser cette méthode dans tous les centres dédiés aux mineurs sous protection ou surveillance judiciaire, en vue de relever les défis de la déviance et de la délinquance juvénile. Il espère également que cette initiative permettra à de jeunes compétiteurs de se préparer pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse prévus au Sénégal en 2026.