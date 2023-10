Thiès : Habib Kane en parfaite démonstration de force à Randoulene

La population randoulène a rendu un vibrant hommage au président du réseau d'appui et de développement de Thiès, Habib Kane, pour le remercier à travers les multiples actions sociales qu'il mène dans son fief. Artistes, lutteurs, dirigeants politiques, femmes du développement ont tous pris part à cette cérémonie du sargal. Devant les invités, Habib Kane a réitéré l'engagement qu'il porte à ses proches de Randoulene et à la population thiessoise en général. "Je continuerai à être aux côtés de la population. Je serai toujours votre serviteur en tous points. Même si demain un nouveau régime arrive à la tête du pays je serai toujours l'homme social grâce à Serigne Babacar Sy mon marabout. N "N'ayez peur de rien, ayez confiance en votre leader. La population doit pouvoir identifier ceux qui sont là pour ses propres intérêts et ceux qui sont là pour l'intérêt de la population thiessoise" a indiqué Habib Kane.