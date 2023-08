Thiès: Des enseignants créent le mouvement M.E.S.I pour soutenir Abdoulaye Dièye

Un nouveau mouvement pour soutenir le Président Abdoulaye Dièye est porté sur les fonts baptismaux. Le Mouvement des enseignants de "Siggi Jotna" entend participer à la politique sociale du directeur général de l'Aéroport international Blaise Diagne, Abdoulaye Dièye pour élire le futur candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024.



Cette nouvelle structure lancée hier mercredi, s'engage à apporter une touche particulière sur le projet de développement de l'homme social, le collaborateur du Président Macky Sall dans son Plan Sénégal Emergent pour le développement du Sénégal.



Prenant la parole, Abdoulaye Dièye a salué l'engagement citoyen des enseignants qui comptent apporter une pierre sur les actions menées par son mouvement dans la cité du rail et à l'intérieur du pays. Sur ce, il espère une collaboration dynamique qui sera orientée dans les stratégies efficaces qui répondront favorablement aux attentes des populations.



A travers ce mouvement, Abdoulaye Dièye a invité les enseignants dans un cadre de réflexion qui traitera les questions sur l'actualité nationale. Pour sa part, le porte - parole du mouvement des enseignants de "Siggi Jotna" est revenu sur les objectifs de cette nouvelle structure. Pour lui, les enseignants membres de ledit mouvement s'engagent à incarner la dignité et la détermination en bandoulière pour participer activement à la construction sociale.



Pour ce faire, disent -ils, le mouvement sera la racine principale qui transformera cette dernière en sève nourricière qui alimente le grand baobab du symbole "Siggi Jotna". C'est pourquoi toujours dans cette dynamique, ils vont éprouver la philosophie de "Siggi Jotna" pour mieux servir la communauté, promouvoir la politique éducative du Président Abdoulaye Dièye, et surtout de vulgariser les multiples actions que ce leader ne cesse de mener au plan éducatif dans sa ville natale.



En outre, le mouvement des enseignants de "Siggi Jotna" dénommé M.E.S.I a décrié et condamné l'attitude qu'il juge antipatriotique et antirépublicain de certains responsables politiques au Sénégal. "L'objectif de MESI est de créer un cadre d'échange et de dialogue, un laboratoire, un creuset ou "Siggi Jotna" tire sa substance", souligne le porte - parole du jour.