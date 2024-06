Thiès : Annonce des Nouveaux Prix de Consommation dans la Région

Le conseil régional de la consommation de Thiès (CRC), sous la présidence du gouverneur, a annoncé vendredi les nouveaux prix applicables dans la région suite à la réduction décidée par les autorités sur certains produits de grande consommation.



"À partir d'aujourd'hui, le prix du riz brisé ordinaire est fixé à 415 francs, soit une réduction de 40 francs par rapport au prix précédent. L'huile de palme raffinée sera vendue à 1010 francs le litre, ce qui représente une baisse de 105 francs," a déclaré le gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé.



Lors de la réunion du conseil régional de la consommation, le gouverneur a également annoncé que le sucre cristallisé coûtera désormais 600 francs par kilogramme, soit une baisse de 50 francs. Le sac de farine sera vendu à 15 400 francs, soit une diminution de 4 000 francs CFA. La baguette de 190 grammes sera désormais à 150 francs, soit une baisse de 25 francs.



"En ce qui concerne le ciment, la tonne sera désormais achetée à 72 000 francs, soit une réduction de 2 000 francs par rapport au prix précédent," a ajouté M. Baldé.



Il a salué les efforts de tous les acteurs impliqués dans l'étude, la proposition et la validation des nouveaux prix. Toutefois, il a souligné l'importance de veiller à l'application effective de ces prix sur le terrain.



"Nous veillerons, par la sensibilisation, à ce que tous les grossistes, demi-grossistes et détaillants respectent les prix retenus," a-t-il assuré. En plus de la sensibilisation, des contrôles réguliers seront effectués par le service régional du commerce dans les trois départements de la région.



Le gouverneur a également invité les associations de consommateurs, les mouvements de la société civile et tous les autres acteurs territoriaux à soutenir l'administration pour garantir le respect des nouveaux tarifs. En réponse aux demandes des associations de consommateurs pour une baisse supplémentaire du prix de la tonne de ciment, Oumar Mamadou Baldé a promis que leurs suggestions et plaidoyers seraient transmis aux autorités compétentes.



Il a jugé légitime que la région de Thiès, abritant deux des trois cimenteries du Sénégal, puisse bénéficier de réductions de prix significatives.