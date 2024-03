Thiès: Abdou Fall soutient Amadou Ba

A Thiès, le président du mouvement "Alternative Citoyenne / And Nawlé", Abdou Fall compte apporter son soutien au candidat de Benno Bokk Yakaar (BBY), Amadou Ba. Dans un point de presse, il explique les raisons de son choix. "Nous avons tenu à joindre nos voix et celles de tous les citoyens farouchement attachés à la préservation d'un Sénégal apaisé et réconcilié avec nous même et à la défense intransigeante de la République et de la Démocratie pour appeler à un vaste front citoyen en faveur du candidat Amadou Ba", explique - t - il.



Pour l'ancien ministre de la Santé, "Tous les événements qui se sont déroulés ces dernières années, ces derniers jours, attestent à suffisance que notre pays a une phase cruciale de l'évolution de sa trajectoire politique et démocratique". C'est pour cela, dit - il, "Nous devons tous avoir la pleine conscience que l'issue de cette élection présidentielle du 24 mars sera capitale pour l'avenir de notre peuple et le devenir de notre nation", a - t - il averti.



Et d'ajouter : "Le principal enjeux de cette élection après les crises traversées et surmontées est de garder le cap de la stabilité dans la voie de la construction démocratique du développement de notre pays".