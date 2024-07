Teungueth FC et Jaraaf de Dakar Représenteront le Sénégal en Compétitions Interclubs Africaines

Teungueth FC et Jaraaf de Dakar ont été choisis pour représenter le Sénégal lors de la prochaine saison de football (2024-2025) dans les compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF). Teungueth FC participera à la Ligue des champions de la CAF, tandis que Jaraaf de Dakar prendra part à la Coupe de la Confédération, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué.



La CAF a récemment distribué des licences aux clubs africains pour les compétitions interclubs masculines de la saison 2024-2025. Seuls Teungueth FC de Rufisque et Jaraaf de Dakar ont obtenu cette licence continentale, selon la FSF.



Teungueth FC, en tant que champion du Sénégal, s'est qualifié pour la Ligue des champions 2024-2025. Jaraaf, ayant également reçu une licence continentale, représentera le Sénégal à la Coupe de la Confédération.



Les tours préliminaires des deux compétitions auront lieu du 16 au 18 août 2024. Les phases de groupes de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération se dérouleront d'octobre à décembre 2024, avec les phases à élimination directe et les finales prévues entre mars et mai 2025.



Actuellement, Al Ahly (Égypte) est le champion en titre de la Ligue des champions de la CAF, tandis que Zamalek (Égypte) détient le titre de la Coupe de la Confédération.

aps