Test de détection de talent au CNEPS de Thies pour préparer des relèves

Pour améliorer le niveau de son équipe, le CNEPS de Thiès organise des séries de tests pour sélectionner de nouveaux joueurs cadets et seniors. Au total, 20 joueurs nés entre 2004 et 2009 seront sélectionnés grâce à ces tests. Ces joueurs venus dans tous les sens veulent tenter leur chance pour accéder à ce centre de formation. Malgré leur participation, certains ont souligné avoir des problèmes avec leurs papiers, obligatoires si jamais le joueur est sélectionné. Des séries de matchs de 22 joueurs continuent de se jouer depuis le début de la sélection. A l'issue, 22 des meilleurs joueurs seront sélectionnés et auront la chance d'être formés par le CNEPS.