Tentative d'évasion à la prison de Rebeuss : Un jeune homme invoque des problèmes pulmonaires

Alors qu'il était en détention provisoire à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, Alassane K a tenté de s'évader de prison trois jours avant la fête de Korité. Il a été révélé lors des débats en audience que le prévenu avait également tenté de s'évader lors de son transfert initial en prison.



Devant le tribunal, il a admis les accusations portées contre lui et a plaidé pour la clémence. "Je suis malade. J'ai des problèmes pulmonaires. Ce jour-là, j'étais dans le secteur 2 et j'ai eu une crise. J'ai sauté du toit pour rejoindre le secteur 4. Malheureusement, les gardes m'ont repéré", a-t-il expliqué.



Interrogé sur le fait de ne pas avoir demandé de soins à l'infirmerie, il a répondu que celle-ci ne fournissait que du paracétamol.



Dans ses réquisitions, le représentant du ministère public a demandé une peine d'un an de prison ferme.



Le jugement est prévu pour le 30 avril prochain.