Tabaski : Plus de 540 Transports Effectués pour Évacuer 4500 Tonnes de Déchets à Mbeubeuss (Ministre)

Selon le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, le dispositif de collecte des ordures ménagères et des déchets générés pendant la fête de Tabaski a permis de réaliser "543 rotations" et de décharger environ "4500 tonnes" de déchets à Mbeubeuss, la plus grande décharge publique d'ordures de Dakar.



Lors d'une évaluation sur le terrain effectuée lundi soir à Dakar, le ministre a salué le travail des 6000 agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets, dont 4000 sont déployés à Dakar. Il a souligné la qualité du travail malgré les défis posés par certains comportements citoyens.



Balla Moussa Fofana a également noté les efforts de l'État pour faciliter la disponibilité des moutons pendant la fête, tout en encourageant les vendeurs à nettoyer leurs sites après l'événement. Il a identifié des points critiques d'encombrement qui ont entravé les opérations de nettoyage et a promis une meilleure coordination entre les équipes concernées pour les prochaines festivités.