Tabaski 2023: Ismaila sow de la maison des élèveurs tire le bilan et lance un message fort au président Macky Sall

Après la célébration de la fête de la Tabaski, Ismaila Sow de la maison des éleveurs a fait le bilan s'agissant la vente des moutons. Revenant sur les manifestations qui font partie des motifs qui avaient poussé aux éleveurs d'avoir tardivement amène leurs bétails, Ismaila sow pense, ce sera une leçon pour qu'ils puissent voir comment protèger leurs biens. Toutefois l'état doit impérativement protéger ces vendeurs de moutons durant ces genres d'évènements. Revenant sur la décision du président Macky Sall qui a renoncé à la troisième candidature, Ismaila sow a salué le bilan du président qui a accompagné ce secteur dans tous les sens. D'après l'éleveur, Macky Sall a pu amener le budget à hauteur de cinq milliards. Toutefois, ce secteur traverse toujours des problèmes telles des tensions entres agriculteurs et éleveurs qui durent depuis des décennies. Avant son départ à la tête du pouvoir le président de la maison des éleveurs voudrait que Macky sall puisse trouver le plus rapidement possible une solution pour mettre fin à ce problème.