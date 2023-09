Suspension des Navetanes à Thiès : Les parieurs de match parmi les acteurs des violences

À Thiès, pour des raisons de sécurité, l'ODCAV a pris la décision de suspendre tous les matches jusqu'à nouvel ordre. Les Thiessois ont déploré et condamné avec la plus grande énergie les scènes de violences devenues récurrentes ces derniers jours dans le championnat populaire, communément appelé « Navétane ». Parmi les causes des violences, Ousmane Sow, expert en la matière nous révèle que beaucoup de jeunes se livrent désormais à des paris lors des matchs. Ces derniers font partie de ceux qui créent des scènes de violence pour leurs propres intérêts. Dans l'émission, l'expert demande à l'ODCAV de prendre des mesures fermes pour sanctionner les équipes violentes.