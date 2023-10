Supposé deal entre Benno Bokk Yakaar et Taxawu Sénégal : Le député Abass Fall dément l'information

Suite à leur récente démission du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, les députés de Taxawu Sénégal sont au cœur d’une polémique. Ces derniers sont accusés d’avoir conclu un arrangement avec la coalition Benno Bokk Yakkar en échange de postes. Toutefois, ces accusations ont été rapidement démenties par l’un des représentants du parti, le député Babacar Abba Mbaye. À travers une déclaration, le député de Taxawu a tenu à clarifier la situation et dénoncer ce qu’il qualifie de « manipulations ». Selon lui, bien que les textes de l’Assemblée nationale autorisent les députés à s’apparenter à un autre groupe parlementaire partageant leurs convictions, cela ne garantit en aucun cas l’attribution de postes. Il a également invité les acteurs politiques à faire preuve de transparence et à mettre un terme aux « mensonges » et « manipulations » qui polluent le paysage politique sénégalais. En outre, le député n’a pas hésité à révéler que c’est le leader de leur mouvement, Khalifa Sall, qui a orchestré cette démission. Conformément aux directives de ce dernier, ils ont choisi de rester députés non-inscrits.