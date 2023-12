Sports : le maire Birame souleye Diop débloque une enveloppe de 3 millions FCFA à remettre aux équipes des deux zones de sa commune

Soutien au Sport par le Maire Birame Souleye Diop

Engagement Sportif du Maire Birame Souleye Diop : Une Impulsion Financière pour le Football Local

Thiès Nord : Un Soutien Renouvelé aux Équipes de Football

Dans une démarche résolument tournée vers la valorisation du sport au sein de sa commune, M. Birame Souleye Diop, maire de Thiès Nord, a récemment annoncé l'allocation d'une aide financière substantielle destinée aux équipes de football locales. Cette initiative, consistant en une enveloppe de 3 millions de FCFA, témoigne de l'engagement indéfectible du maire envers le développement sportif et la jeunesse de sa commune.

Une Gestion Sportive à la Hauteur des Attentes

Depuis son élection à la tête de la municipalité, M. Diop a manifesté un intérêt particulier pour le sport, notamment en nommant personnellement le président de la commission des sports. Cette décision stratégique illustre l'importance capitale qu'accorde le maire au secteur sportif, considéré comme un vecteur essentiel de cohésion sociale et d'épanouissement pour les jeunes.

Des Équipements de Qualité pour les Athlètes

Fidèle à sa politique de soutien continu, la mairie a procédé cette année encore à la distribution de maillots et de ballons aux équipes. Ces équipements, symboles de la reconnaissance et de l'encouragement de l'autorité municipale, ont été soigneusement confectionnés par une entreprise sélectionnée par l'ODCAV, garantissant ainsi leur qualité et leur adéquation aux besoins des sportifs.

Une Représentation Symbolique

Retenu par des obligations parlementaires, notamment le vote du budget à l'Assemblée nationale, le maire Diop a été représenté par le président de la commission des sports lors de la cérémonie de remise. Cette présence, bien que par procuration, souligne la continuité de l'engagement de la mairie envers le sport local.