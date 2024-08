Sous la Houlette du Maire Babacar Diop, les Enjeux du Partenariat Thiès-Sébastopol

Lors de la cérémonie de signature, Babacar Diop a prononcé un discours marquant, soulignant l'importance de cette collaboration. Il a affirmé que Thiès, avec sa position stratégique et son essor économique, aspire à une coopération basée sur le respect mutuel et les avantages réciproques, rompant ainsi avec les modèles néocoloniaux du passé.

Le 31 juillet 2024 marque un tournant historique dans les relations internationales entre la ville de Thiès, Sénégal, et Sébastopol, Russie. Le maire de Thiès, Babacar Diop, et le gouverneur de Sébastopol, Mikhaïl Razvojaev, ont signé un accord de partenariat visant à renforcer les liens dans divers domaines tels que le commerce, l'économie, la science, la technique, la culture, et les aspects humanitaires.

Un Futur Prometteur

Cet accord est valable pour une période initiale de cinq ans, avec une possibilité de renouvellement automatique, démontrant ainsi l'engagement à long terme des deux villes envers cette coopération. Ce partenariat ne se limite pas aux relations diplomatiques, mais vise à créer des opportunités concrètes pour les citoyens de Thiès et de Sébastopol, améliorant leur qualité de vie et renforçant les liens entre leurs communautés.

En conclusion, le partenariat entre Thiès et Sébastopol marque le début d'une collaboration prometteuse et novatrice, basée sur des valeurs de respect mutuel, d'égalité, et de bénéfice réciproque. Ce modèle de coopération pourrait bien inspirer d'autres villes à travers le monde à embrasser des relations internationales plus équilibrées et justes.