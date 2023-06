Solutions de cuisson propres : plus de 900 millions d’Africains n’y ont pas accès (Rapport)

Si les tendances actuelles se poursuivent, environ 6 personnes sur 10 n’ayant pas accès à la cuisson propre résideront en Afrique subsaharienne en 2030, avec peu ou pas d’amélioration attendue d’ici 2050.



À contre-courant de la tendance mondiale, la population africaine n’ayant pas accès à des solutions de cuisson propres est en augmentation depuis plus d’une décennie, selon le rapport Tracking SDG 7 : The Energy Progress Report de la Banque Mondiale et de l’Agence Internationale de l’Energie.



Si en 2021 environ 71 % de la population mondiale avait accès à des combustibles et technologies de cuisson propres, soit une augmentation de 14 points depuis 2010, en Afrique c’est plutôt la tendance inverse. Dans cette région, le déficit d’accès a plus que doublé depuis 1990 et a augmenté de 60 % depuis 2000, pour atteindre un total de 900 millions de personnes en 2021, soit environ 70 % de la population du continent.



Le rapport indique qu’en l’absence de nouvelles politiques ou d’interventions urgentes, le déficit d’accès en Afrique subsaharienne est en passe d’atteindre 1,1 milliard de personnes en 2030, sans aucun signe de ralentissement par la suite.



On note ainsi qu’au-delà de 2030 et en tenant compte de la croissance démographique, la trajectoire actuelle montre que, d’ici 2050, 2,3 milliards de personnes dans 91 pays à revenu faible ou intermédiaire n’auront toujours pas accès à des moyens de cuisson propres. Parmi ces 91 pays figureront 45 des 47 pays d’Afrique subsaharienne. Ecofin