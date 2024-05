Société des Mines du Sénégal: Me Ngagne Demba Touré prend les commandes

Rédigé le Vendredi 24 Mai 2024 à 20:18 | Lu 176 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Découvrez la nomination de Me Ngagne Demba Touré, ancien greffier et désormais Directeur Général de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN), succédant au Géologue Monsieur Ousmane Cissé. Issu du Centre de Formation Judiciaire (Cfj) à Dakar, Me Ngagne Demba Touré est reconnu pour ses compétences juridiques, détenteur d'un Master II en Droit et Gouvernance des Energies et des Mines. Une nomination présidentielle annonçant un nouveau chapitre dans le secteur minier sénégalais.