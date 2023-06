Situation politique tendue au Sénégal : La CEDEAO condamne et appelle les acteurs à préserver la paix et la stabilité

La commission de la Communauté économique des Etats de l' Afrique de l'Ouest ( Cedeao) a réagi, avec inquiétude, à l'éruption de la violence au Sénégal à la suite du verdict prononcé par le tribunal de Dakar dans l'affaire Ousmane Sonko - Adji Sarr.



Sans un communiqué, la Cedeao a condamné fermement les violences qui ont visé les forces de sécurité, les biens publics, les propriétés privées et troublé l'ordre public.



Elle déplore les pertes en vies humaines et appelle à la retenue et au règlement des différends par des moyens pacifiques. La Cedeao dit "suivre l'évolution des évènements au Sénégal. Elle appelle tout le monde à défendre la réputation louable du pays en tant que bastion de paix et de stabilité"