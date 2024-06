Sénégal : Engagement de l'État pour des solutions durables face aux inondations, déclare le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a affirmé lors d'une visite à Keur Massar, dans la banlieue de Dakar, que l'État s'engage à trouver des solutions structurelles et durables pour faire face aux inondations.



"Nous sommes en train de travailler sur des solutions structurelles et durables pour contrer les inondations après cette saison des pluies", a-t-il déclaré aux journalistes à la fin d'une tournée des sites inondables et des chantiers d'assainissement.



Le ministre a inspecté les chantiers de la zone de captage, du canal de l'hôpital Thiaroye Gare, du bassin de la sortie 10 de l'autoroute à péage, du bassin Amina entre les quartiers Madiabel et Baye Niass à Keur Aladji Pathé, ainsi que le terrain Yékini à Keur Massar nord.



"Nous élaborons des politiques pour des solutions durables contre les inondations", a ajouté le ministre, précisant que ces mesures seront mises en place après la saison des pluies.



Il a exprimé sa confiance dans le fait que le phénomène des inondations sera maîtrisé dans les années à venir avec les nouvelles politiques envisagées. Cependant, il a souligné qu'il est difficile d'éliminer définitivement ces phénomènes naturels.



Le ministre a appelé à un soutien de la population sénégalaise pour ces initiatives, soulignant que le gouvernement seul ne peut résoudre ces problèmes complexes. Il a insisté sur l'importance de l'engagement communautaire, du changement de comportement et de la citoyenneté pour transformer le pays.



ASP