Séisme au Maroc : Le bilan passe de 632 à 820 morts

Le bilan des victimes du tremblement de terre au Maroc s'alourdit. En effet, le séisme qui a frappé plusieurs régions du Maroc vendredi soir a fait 820 morts, alors que quelques heures plus tôt il y avait eu 632 morts, selon un bilan provisoire actualisé par le ministère marocain de l'Intérieur. Les provinces les plus touchées sont Al Haouz avec 394 victimes, Taroudant (271 morts) et Chichaoua (91 morts). Les autres régions touchées sont Ouerzazate, Marrakech, Azilal, Agadir, Casablanca et Youssoufia. La secousse tellurique, de magnitude 7 sur l’échelle de Richter, a également fait 672 blessés, dont 205 sont dans un état critique. L’ampleur de la catastrophe a entraîné l’effondrement de nombreuses constructions renseigne toujours le ministère de l'intérieur . Face à cette situation, les Forces armées royales, les autorités locales, les services de l’ordre et les équipes de la protection civile sont mobilisés. Leur mission est de fournir les aides nécessaires et évaluer les dégâts dans les préfectures et provinces concernées .