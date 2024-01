Un fait triste, s’est produit dans la ville touristique de Saly. Un ressortissant américain s'est donné la mort à cause de la mort de son chien (Sleepy) qui l'a bouleversé. "Quelqu'un a empoisonné Sleepy et j'en suis vraiment bouleversé. J'ai 1 million de FCFA pour toute personne qui m'amènera la personne qui a tué mon chien." C'est le message qu'il a envoyé à son ami A.G, quelques temps après la mort de son chien. Après plusieurs jours d' absence de Ryan qui avait un lieu qu'il aimait fréquenter en compagnie de son ami A.G, ce dernier décide de le contacter... Malheureusement, voilà la surprenante et désagréable réponse des autorités américaines : "Bonjour, je m'appelle Robert Wilson de l'ambassade américaine, comment connaissez-vous Dakin Ryan Junior ? Nous avons son téléphone et contactons sa liste d'amis, il est mort hier. Il s'est suicidé, mais qui est Sleepy ? Une source indique que Ryan était quelqu'un de très apprécié par ses amis. D'autre part, selon toujours ses amis, son chien était comme son fils pour lui et depuis l'empoisonnement de ce dernier, feu Darkin Ryan Junior avait beaucoup changé (pensif, bouleversé) et pleurait toujours...