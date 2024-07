Salon de la géomatique et de l'intelligence artificielle par l'USSEIN

L'Université USSEIN de Kaolack a lancé son premier salon dédié à la géomatique et à l'intelligence artificielle. Cet événement met en lumière les applications développées au Sénégal dans ces domaines émergents.



Le salon se déroule sur deux jours au campus pédagogique de Khelcom Birane à Guinguinéo. Il réunit les acteurs du géospatial et de l'IA pour discuter des avancées scientifiques et des opportunités de marché. Les étudiants ont l'occasion de rencontrer des employeurs potentiels du secteur privé.