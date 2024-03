Saisie de drogue à Mbour : Confrontation avec un dealer armé lors de l'arrestation

Le commissariat central de Mbour a démantelé deux réseaux de trafic de drogue, mettant fin aux activités de cinq dealers et saisissant 3 kg de chanvre indien, 20 g de haschich et des comprimés. Seneweb relate l'arrestation mouvementée du trafiquant A. Ba.



L'arrestation a eu lieu grâce à la coopération d'un dealer, D. B, qui a révélé l'identité de son fournisseur, A. Ba, en possession de deux kilos de chanvre indien. Les enquêteurs ont alors organisé une rencontre avec A. Ba pour une commande supplémentaire de 2 kg de drogue, mais ce dernier a brandi une machette pour résister à son arrestation lorsqu'il a senti la présence policière.



Les forces de l'ordre ont réussi à neutraliser A. Ba et ont saisi un total de 3 kg de chanvre indien. À la suite de l'enquête, le duo a été déféré pour détention et trafic de drogue, détention illégale d'une arme blanche et rébellion, selon des sources de Seneweb."