Saisie Monumentale de Faux Billets à Thiès : Des Leaders Religieux au Cœur du Scandale

Dans une tournure surprenante des événements, la ville de Thiès est devenue le théâtre d'une des plus grandes saisies de faux billets au Sénégal. Trois milliards de francs CFA en coupures de dollars ont été découverts, impliquant des figures inattendues : un imam respecté, un chérif de renom et son chambellan. Cette affaire soulève des questions cruciales sur la contrefaçon de monnaie et l'intégrité de certains leaders religieux.



Le commissaire Ousmane Diop et son équipe du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao ont mené une opération méticuleuse après avoir été informés de l'existence d'un réseau de faux-monnayeurs. Les suspects, l'imam A. A. P., le chérif S. B. Aïdara et son chambellan M. T., ont été pris dans un piège bien orchestré.



Une surveillance discrète près du domicile de S. B. Aïdara a permis de découvrir les billets noirs, dissimulés dans un sac dans le salon du marabout. Bien que les suspects aient initialement réussi à s'échapper, une perquisition rapide a conduit à leur arrestation. Le chambellan a révélé avoir acquis les billets auprès de l'imam A. A. T., et un pistolet automatique a été trouvé, ajoutant un élément plus sinistre à l'affaire.



Le faux-monnayage est un fléau qui mine l'économie et la confiance dans les institutions financières. L'implication de leaders religieux dans de telles activités criminelles est particulièrement troublante, remettant en question leur rôle et leur influence au sein de la société.