Saint-Louis : La Banque de Sang en Difficulté face à la Demande Croissante des Structures Sanitaires

La Banque de sang de Saint-Louis rencontre souvent des difficultés pour répondre à la demande croissante des structures sanitaires de la région et aux besoins des nombreuses victimes d’accidents de la route, a révélé mardi le Dr Bambo Diakhaby, son responsable.



Le Dr Diakhaby, biologiste et enseignant-chercheur à l’Unité de formation et de recherche en sciences de la santé (UFR 2 S) de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, s’est exprimé lors d’une cérémonie anticipant la Journée mondiale des donneurs de sang, organisée en avance en raison de la fête de Tabaski.



L’événement a été organisé par l’UFR 2 S de l’UGB et l’Association nationale des donneurs bénévoles de sang (ANDOBES) de Saint-Louis. La Journée mondiale des donneurs de sang est célébrée chaque année le 14 juin.



En 2023, plus de 3000 poches de sang ont été collectées et distribuées, et pour cette année 2024, la collecte est en bonne voie, a-t-il indiqué.



« Pour cette journée, nous organisons une collecte de sang et si nous parvenons à obtenir 100 poches, ce sera un succès », a-t-il déclaré, en appelant à des actions de sensibilisation en faveur du don de sang.



Le Professeur Dominique Doupa, directeur adjoint de l’UFR 2 S, a salué cette « action de haute portée ». « Le sang est irremplaçable, les femmes qui accouchent en ont besoin, sans compter le nombre croissant de victimes d’accidents de la route », a-t-il souligné, reconnaissant que « la demande est très élevée » dans les structures sanitaires.



M. Doupa a remercié le personnel de l’UGB, les enseignants, les professeurs ainsi que l’ANDOBES de Saint-Louis pour leur contribution au succès de cette activité visant à collecter des poches de sang pour la Banque de sang de Saint-Louis.