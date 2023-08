Safar à Thiès : Les Talibès se disent prêts aux berndè pour accueillir le Magal

Rédigé par Hanne Abou le Samedi 19 Août 2023 à 07:30 | Lu 19 fois

Dix-sept jours avant le grand Magal de Touba, à Thiès, on note que du bonheur chez les Talibès mourides. Comme le font des disciples de Cheikhoul Khadim depuis quelques années, organiser le safar devient de plus en plus obligatoire, pour montrer leurs engagements dans le travail de Cheikh Ahmadou Bamba. À l'unanimité, ces intervenants se disent prêts à tout pour faire du berndè pour accueillir avec leurs proches le Magal