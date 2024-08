Réunion Interministérielle sur la Sécurité Routière avant le Magal et le Maouloud

Le ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré, a annoncé mercredi que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé au Premier ministre d'organiser une réunion interministérielle d'évaluation des mesures de prévention et de sécurité routières en préparation du Magal et du Maouloud.

“En raison de l'augmentation récente des accidents de la route, le chef de l’État a chargé le Premier ministre de convoquer rapidement une réunion interministérielle restreinte pour évaluer les mesures de prévention et de sécurité routières à l’approche des prochains événements religieux”, a indiqué M. Sarré dans le communiqué du Conseil des ministres.

Le Magal, commémorant l'exil au Gabon du guide musulman Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), et le Maouloud, célébrant la naissance du prophète Mohamed, sont les événements en question, a précisé le porte-parole du gouvernement.

Les prochaines éditions de ces événements annuels sont prévues pour août et septembre.

“En début de communication, le président de la République a rendu hommage aux victimes des récents accidents de la route au Sénégal”, selon le communiqué du Conseil des ministres.

Bassirou Diomaye Faye a “présenté les condoléances de la nation aux familles endeuillées et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés, qui, tout comme les familles en deuil, doivent recevoir le soutien de l’État”.



aps