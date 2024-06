Respect des Mesures Sanitaires : Ibrahima Sy Appelle à la Vigilance face au Covid-19 chez les Pèlerins

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, a exhorté dimanche les populations à respecter strictement les mesures préventives contre le Covid-19, suite au retour de pèlerins testés positifs. Il a demandé aux familles de s'abstenir d'organiser des cérémonies de rassemblement pour accueillir les pèlerins, surtout ceux infectés par le coronavirus.



"Nous demandons à tous de ne pas organiser de grands rassemblements pour accueillir leurs proches revenant des Lieux saints de l'islam, notamment ceux positifs au Covid-19", a-t-il déclaré. Il a également souligné l'importance de ne pas céder à la panique, mais de se concentrer sur la prévention et le respect des mesures sanitaires.



Le ministre a rappelé que des décès de pèlerins ont été signalés à La Mecque, initialement attribués aux vagues de chaleur extrêmes. Cependant, il s'est avéré que ces décès étaient liés à des symptômes respiratoires aigus. En réponse, un dispositif de dépistage Covid-19 a été mis en place à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) pour surveiller les pèlerins dès leur retour au Sénégal.



Ibrahima Sy a précisé que ce dispositif a permis de détecter plusieurs cas positifs parmi les pèlerins. Les autorités sanitaires sensibilisent et encadrent ces personnes pour éviter la propagation du virus dans leurs foyers. Le nombre exact de pèlerins infectés sera communiqué lorsque toutes les données seront disponibles.



Il a rappelé que, bien que le Covid-19 soit en recul dans le monde et au Sénégal, des cas continuent de se manifester, nécessitant une vigilance constante.