Résiliation du partenariat avec Cadiorcglace : Des Thiessois appellent Babacar Diop à la clémence

THIES - Ce mercredi, les avocats de Cadior Glace, une entreprise qui a contribué de manière significative au développement économique de la ville de Thiès, ont sollicité l'intervention de la presse pour demander au maire, le Dr Babacar Diop, de faire preuve de tolérance.



L'entreprise se trouve au cœur d'une polémique suite à la décision du maire de résilier plusieurs contrats avec des entreprises locales, dont Cadior Glace. Ibrahima Diouf, le porte-parole du groupe de défense de l'entreprise, a déclaré que cette décision risquait de mettre en danger de nombreux emplois et aurait un impact négatif sur l'économie locale.



.Bien que la décision du maire semble irrévocable, les défenseurs de Cadior Glace appellent à un dialogue dans l'espoir de trouver une solution mutuellement bénéfique.



Ibrahima Diouf a proposé que si l'entreprise devait être déplacée, le maire devrait les aider à trouver un nouveau site pour minimiser les perturbations et éviter les licenciements inutiles. Il a souligné que la perspective de voir des jeunes Thiessois, des pères et des mères de familles perdre leur emploi était "une honte pour Thiès."



Cadior Glace est plus qu'une entreprise pour les habitants de Thiès. C'est un lieu de rencontre et de détente pour la communauté. "Parfois, des gens viennent ici sans consommation mais, amènent avec eux leurs enfants ou amis pour se détendre", a expliqué Diouf.



Depuis son élection, le maire Babacar Diop a clairement exprimé son intention de résilier le partenariat entre la mairie et Cadior Glace. Cependant, face à cette réalité alarmante, les habitants de Thiès et les défenseurs de l'entreprise appellent à une réévaluation de cette décision.



Les avocats de Cadior Glace concluent en appelant le maire Babacar Diop à prendre en compte leurs préoccupations, en soulignant que ces préoccupations sont également partagées par le maire.