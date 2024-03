Rencontre amicale entre Idrissa Seck et Khalifa Sall à Thiès

Malgré le Ramadan et la chaleur étouffante, les 19 candidats à l'élection présidentielle du 24 mars poursuivent leur campagne à Dakar et à travers le pays, se croisant fréquemment sur les routes.



Aujourd'hui à Thiès, les caravanes d'Idrissa Seck et de Khalifa Sall se sont croisées alors qu'elles parcouraient les rues de la capitale ferroviaire, juste derrière le siège du parti Rewmi d'Idy.



Contrairement à certaines rencontres qui peuvent parfois dégénérer en violence, celle-ci entre Idrissa Seck et Khalifa Sall s'est déroulée dans une atmosphère amicale et respectueuse."