Remise de Corbillard et de Matériel de Reprographie à Ngoudiane par le Maire Mbaye Dione

Le Maire de Ngoudiane, Mbaye Dione, a présidé une cérémonie de remise de dons comprenant un corbillard et du matériel de reprographie, d'une valeur respective de 1 2000 000 FCFA et 5 000 000 FCFA. Ces dons, obtenus grâce à des partenariats avec les entreprises locales, illustrent l'engagement de la commune et des exploitants de carrières dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).



Lors de son discours, le Maire a exprimé sa gratitude envers les donateurs, notamment Sococim et la carrière COJECA, pour leurs contributions significatives à la communauté. Il a souligné l'importance de la RSE dans l'amélioration des conditions de vie des habitants et a rappelé d'autres initiatives similaires, comme la construction d'un poste de santé et de pistes reliant les villages.

La cérémonie a également accueilli des maires de l'arrondissement de Mboro, Taïba Ndiaye, Méouane et Darou Khoudoss venus s'inspirer des bonnes pratiques de Ngoudiane en matière de RSE.



Le Maire Dione a appelé à une réflexion collective sur les problématiques minières et a insisté sur la transparence et l'intégrité dans la gestion des dons, qui doivent bénéficier à toute la communauté.