Remise de 3216 signatures de parrains en quelques semaines: Moustapha Diagne atteint presque son objectif

Le parti de la Synergie Républicaine dirigé par Mouhamed Moustapha Diagne poursuit sa collecte de parrainages citoyens à l'intérieur du pays au profit du candidat de la coalition "Dionne 2024, Dekal Jamm" de Mahammed Boun Abdallah Dionne. En quelques semaines, le président dudit parti politique et ses collaborateurs ont collecté leur premier lot de 3216 parrainages citoyens dans les zones suivantes: Thiès, Tivaouane, Mbour, Mont Rolland, Dakar, Kaolack, Nioro, Diouloulou, Podor et Foundiougne.



A cette occasion, l'ancien directeur de l'information et de la communication au ministère de l'éducation nationale, est revenu sur son choix porté sur la candidature de Mouhammed Boun Abdallah Dionne pour la présidentielle de février 2024.



Dans cette tribune, les collaborateurs de Mouhamed Moustapha Diagne ont réaffirmé leur soutien "indéfectible" à leur leader. Sur ce, la Synergie Républicaine a appelé toutes les forces citoyennes à s'associer pour barrer la route à la " prédation foncière", "financière" et "au bradage de nos ressources minières et énergétiques", ont - ils averti.