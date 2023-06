Rappel à Dieu de la fille de Serigne Babacar Sy : Sokhna sofiatou inhumée à Tivaouane

Sokhna sofiatou Sy repose désormais à Tivaouane auprès de son père , frère et son grand père. Le cortège funèbre est arrivé à Tivaouane vers 11 heures . À la prière mortuaire on a noté le présence de Serigne Babacar Sy Abdou , Serigne Mansour Sy Dabakh ,serigne Sidy Ahmed ibn serigne Abdou al amine et d'autres membres de la famille de cheikh seydil Hadji Malick Sy RTA . Devant les Talibès qui ont assisté à la prière, serigne Babacar Sy Abdou est revenu sur la belle vie de la défunte. Elle a consacré une grande partie de sa vie à aider les plus démunis et à apporter un soutien inconditionnel aux membres de sa famille, à ses amis et à sa communauté. Le marabout témoigne que Sokhna Safietou SY était une personne aimée et respectée, connue pour sa gentillesse, sa générosité et son dévouement envers les autres.