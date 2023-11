Promotion de l'entrepreneuriat à Thiès: 57 jeunes outillés

Teranga Tech Incub, en partenariat avec la Plateforme des anciens du Lycée El Hadji Malick Sy de Thiès, a organisé, le vendredi 17 novembre, au Centre d'enseignement professionnel (Cep) de la cité Ibrahima Sarr ex Ballabey, des journées de formation et d'acculturation destinées aux jeunes adolescents de 14 à 35 ans, dans la cité du rail.



L'objectif de ces journées de renforcement des capacités au profit des futurs entrepreneurs est de promouvoir l'entrepreneuriat en tant que voie professionnelle viable, de renforcer les compétences nécessaires à l'insertion professionnelle des participants et de sensibiliser ces derniers aux enjeux cruciaux liés à la gestion de leur image en ligne, y compris la protection de leur réputation sur internet.



En effet, ils étaient cinquante sept jeunes qui ont été formés par les formateurs de Teranga Tech Incub, le réseau d'incubateurs de l'ambassade de France déployé sur l'ensemble du territoire sénégalo - gambien. La responsable innovation et entrepreneuriat culturel - créatif du programme Teranga Tech de l'Institut français, Awa Khouma, a indiqué que ce projet renforce les jeunes par des compétences pointues essentielles pour les faciliter une insertion professionnelle, en mettant l'accent sur leurs domaines d'activités.



En outre, la responsable dudit programme, est revenue sur les critères de sélection et les attentes de la formation, la prise en charge des participants par Teranga Tech Incub Dakar. "Nous avons formé 550 jeunes dans les zones ciblées". Elle a également abordé les trois axes de la formation à savoir: la sensibilisation à l'entrepreneuriat, les compétences pour l'insertion professionnelle et la gestion de la présence des jeunes sur l'internet.



Par ailleurs, dans un contexte marqué par l'émigration irrégulière, Madame Amy Collé Soumaré Ndiaye, représentante de la Plateforme des anciens du Lycée El Hadji Malick Sy lors du dernier jour de cet atelier, a rappelé l'engagement de la PALMS dans l'entrepreneuriat et surtout l'offre d'emplois des jeunes de la capitale du rail. Elle a exhorté ces derniers à explorer les potentiels de leurs terroirs à travers l'entrepreneuriat.



Plusieurs jeunes de la ville de Thiès ont pris part à l'atelier de formation de quatre jours sur l'entrepreneuriat. Ils ont salué cette initiative qu'ils ont jugé "innovante et salutaire".