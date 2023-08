Promesse Non tenue : Ousmane Diop indexe Birame Soulèye Diop

Le maire de Thies nord, Birame Soulèye Diop, est actuellement sous le feu des critiques pour avoir manqué à sa parole. En effet, il avait promis de démissionner de son poste de maire en janvier dernier pour éviter le cumul des mandats en tant que député. Cependant, nous sommes en août et M. Diop semble avoir oublié sa promesse.



Ousmane Diop, Responsable Politique à Thiès Nord, candidat de la coalition And Siggil Thiès, homme politique engagé et observateur attentif de la scène politique locale, a récemment indexé Birame Soulèye Diop à l'émission Diano Bi de Sud Fm pour sa promesse non tenue. "Il avait promis de démissionner pour éviter le cumul des mandats. Nous sommes maintenant en août et il n'a toujours pas tenu sa promesse", a déclaré Ousmane Diop lors de cette émission populaire..