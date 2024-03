Projet de loi d'amnistie générale: Le PDS va se joindre aux députés de "Yewwi Askan Wi"

Le projet de loi d'amnistie couvrant les faits liés aux manifestations politiques ayant eu lieu au Sénégal entre 2021 et 2024 a été examiné par la Commission des lois hier mardi, à l'Assemblée nationale. Il sera présenté en plénière ce mercredi. Les députés du Parti démocratique sénégalais (Pds) qui saluent l'initiative du Président Macky Sall visant à apaiser le climat politique et social, entend "se conformer aux positions du groupe parlementaire Yewwi".



Selon ces députés, "ce projet de loi permettra la libération de M. Ousmane Sonko et lui offrira également une pleine et entière participation à la vie démocratique de notre pays, ainsi que la libération de de nombreux jeunes sénégalais qui pourront rejoindre leurs familles à la veille du mois béni de Ramadan".



"Fidèle à sa longue tradition de dialogue, à ses valeurs de paix, de pardon, de réconciliation, de démocratie", le Pds se dit "attacher à l'organisation d'une élection présidentielle inclusive".



Ainsi, les députés du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, "entendent se conformer aux positions du groupe parlementaire Yewwi, qui est principalement concerné par ce projet de loi d’amnistie".



Par conséquent, annoncent-ils, ils "voteront selon la position exprimée par les députés du groupe parlementaire Yewwi affilié à la formation politique de Monsieur Ousmane Sonko".



Toutefois, souligne les parlementaires, "en cas de refus du groupe Yewwi de voter la loi d’amnistie, il serait préférable que le texte soit retiré".



Avec PressAfrik