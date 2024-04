Privilèges pour le Bureau de l’Assemblée nationale : Dotation de voitures de luxe

Les membres du Bureau de l’Assemblée nationale, incluant les vices-présidents et les secrétaires élus, ont reçu des voitures de luxe. Selon Les Échos, chaque membre a été gratifié d'un véhicule de marque Prado neuf.



De plus, les présidents de commission ont également bénéficié de voitures de marque Mitsubishi.



Ces privilèges s'ajoutent à une indemnité mensuelle d'au moins 700 000 F CFA pour le carburant, ainsi qu'à d'autres avantages tels que le salaire et le passeport diplomatique pour le député et son conjoint, rapporte le quotidien."