Priorités gouvernementales de Ousmane Sonko : Réduction du train de l’État, logements sociaux, réexamen des conventions

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, expose son « PROJET » lors du Conseil des ministres, insistant sur les priorités gouvernementales. Il oriente les ministres vers la réduction du train de vie de l’État, la récupération du patrimoine foncier cédé irrégulièrement, et l'urgence de construire des logements sociaux. De plus, il annonce le réexamen des conventions dans divers secteurs et la revue des finances publiques. Les prochaines rencontres interministérielles porteront sur l’hydraulique, les infrastructures maritimes, la sécurité routière, et la prévention des inondations. Sonko demande également des ajustements aux ministres basés sur les résultats des états des lieux ministériels. Il rapporte les avancées sur la réduction du coût de la vie et les efforts pour la prévention des inondations. Enfin, il partage ses orientations pour la relance du Service civique national.