Priorité à l'Enseignement : Appel du Chef de l'État au Renforcement des Écoles de Formation d'Enseignants

Dans le cadre du Conseil des ministres à Dakar, le président de la République a exhorté le gouvernement à renforcer la mission des écoles nationales de formation d’enseignants, notamment la faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation (FASTEF). Il a souligné l'importance de valoriser la FASTEF, l'UFR des sciences de l’éducation, de la formation et du sport, ainsi que les écoles nationales de formation d’instituteurs pour améliorer la qualité de l'enseignement. Le chef de l’État a également demandé au Premier ministre de promouvoir le développement numérique à l’école en accentuant la digitalisation complète du système éducatif. De plus, une réflexion sur le financement durable du système éducatif et la régulation des établissements scolaires privés a été recommandée, avec une attention particulière sur la tarification de la scolarité. Enfin, le ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement a souligné l'importance de l'organisation du Concours général sénégalais.