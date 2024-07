Prévention des inondations à Thiès: Dr Cheikh Tidiane Dièye entame le curage du canal de Keur Mame El Hadji

Rédigé le Dimanche 21 Juillet 2024 à 14:17 | Lu 77 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a présidé samedi 20 juillet, la cérémonie de lancement des travaux de curage du canal de Keur Mame El Hadji, dans la commune de Thiès - Nord. A cette occasion, il a identifié les points vulnérables et trouvé des solutions durables sur place. La cérémonie de lancement officiel des travaux a enregistré la présence des services techniques, de l'adjointe au gouverneur Madame Tening Faye Ba, du directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), Dr Cheikh Dieng, des maires de Thiès et du président du Conseil départemental Ciré Dia.