Présidentielles 2024: Pape Alioune Diallo annonce sa Candidature à la Candidature

Papa Alioune Diallo, un membre dévoué de la Convergence des Cadres Républicains (CCR), a officiellement annoncé sa candidature à la présidence de la République du Sénégal.



Dans une lettre adressée au président Macky Sall, Diallo a exprimé son admiration pour le bilan du président et son désir de poursuivre le travail accompli. Il a souligné que les Sénégalais sont satisfaits du bilan matériel de Sall et que son profil a contribué à ces résultats impressionnants.



Diallo, qui détient la carte numéro 249 de la CCR, a participé à tous les combats majeurs qui ont porté et maintenu Sall à la présidence. Il est convaincu que les Sénégalais souhaitent une continuité des actions de Macky Sall pour un Sénégal émergent.