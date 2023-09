Présidentielle 2024: Ousmane Diop approuve la candidature de Amadou Ba

Ousmane Diop a approuvé la candidature du Premier ministre Amadou Ba à la prochaine élection présidentielle de 2024, choisi ce samedi par le président Macky Sall devant les dirigeants de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour le président du mouvement And Walou Askanwi, comme il l'a indiqué le 23 juillet, Amadou Ba reste leur plan A, B, C et D. «Pour une continuité du travail remarquable réalisé par le président Macky Sall qui a préféré se limiter à deux mandats le Premier ministre doit être soutenu par tous les militants de la coalition pour une victoire éclatante au soir de la présidentielle» a indiqué le leader de A.W.A, Ousmane Diop lors d'une conférence de presse.



Ousmane Diop a approuvé la candidature du Premier ministre Amadou Ba à la prochaine élection présidentielle de 2024, choisi ce samedi par le président Macky Sall devant les dirigeants de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour le président du mouvement And Walou Askanwi, comme il l'a indiqué le 23 juillet, Amadou Ba reste leur plan A, B, C et D. «Pour une continuité du travail remarquable réalisé par le président Macky Sall qui a préféré se limiter à deux mandats le Premier ministre doit être soutenu par tous les militants de la coalition pour une victoire éclatante au soir de la présidentielle» a indiqué le leader de A.W.A, Ousmane Diop lors d'une conférence de presse.