Présidentielle 2024: Ismaila Dione choisit le candidat de Bby

Ismaila Dione, a réitéré, jeudi 4 janvier, son soutien au candidat de la majorité présidentielle élargie lors du grand meeting d'investiture de ledit candidat. Une occasion pour investir Amadou Ba comme candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024.



Dans ce lieu de rassemblement qui a reçu une forte mobilisation des militants et sympathisants d'Ismaila Dione, ce dernier est largement revenu sur les raisons qui fondent son choix pour le soutien présidentiel. "Amadou Ba présente le meilleur profil parce que tout simplement aussi qu'il a l'expérience qu'il faut, il a également l'expertise qu'il faut. C'est un homme qui a coché toutes les cases de la Direction générale des Impôts et Domaines. Il est un homme de consensus. Il a géré avec brio des ministères de souveraineté comme celui de l'économie et des finances et des affaires étrangères. Il est en train de coordonner de manière excellente le gouvernement du Sénégal. Donc, si nous avons un candidat comme ça qui ne sera pas un élève, qui n'aura pas besoin d'un temps de grâce pour connaitre un peu comment diriger un pays, je pense que nous osons dire aujourd'hui aux Diobassois et aux Sénégalais que nous avons le meilleur candidat qui présente le meilleur profil pour l'emploi présidentiel au niveau du Sénégal". Il l'a dit jeudi dernier, lors de la cérémonie d'investiture du candidat de Bby, Amadou Ba, par sa formation politique à l'échelle communale.



Concernant la mobilisation et la massification des bases M. Dione rassure le Président Amadou Ba et son mentor Moustapha Niass."L'Alliance des forces de progrès se porte bien dans la commune de Notto Diobass d'une manière générale". Pour rappel, le Professeur Maouloud Diakhaté, le maire de la commune de Ngoundiane Mbaye Dione, le Ministre Zator Mbaye ont pris part à ce grand meeting qui s'est tenu au village de Tatène Sérère dans la commune de Notto Diobass.