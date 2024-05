Préoccupations des employés d'ICS : Appel à l'amélioration de la sécurité au travail

L'Intersyndicale des travailleurs des Industries chimiques du Sénégal exprime ses inquiétudes quant au nombre élevé d'accidents mortels au sein d'ICS Indorama. Ils demandent à la direction générale de prendre en charge correctement les travailleurs souffrant de maladies chroniques et d'équiper les services médicaux avec des équipements appropriés. De plus, ils appellent à moderniser les services médicaux et à améliorer la gestion de la santé et de la sécurité, notamment en remédiant au non-respect des procédures et au manque d'informations sur les risques. Les responsables syndicaux soulignent l'importance des investissements pour la sécurité des installations et des personnes, tout en appelant à davantage d'investissements pour améliorer la productivité et rendre l'entreprise plus attractive.