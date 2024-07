Pour célébrer la Tabaski en famille, un homme voyage avec une voiture sous une fausse plaque d’immatriculation militaire

EnQuete - Deux hommes ont évité de justesse une peine sévère après avoir comparu pour des faits graves. Ils ont été condamnés à une peine d'emprisonnement avec sursis pour usurpation d'identité, usage de fausse immatriculation, vol et recel d'une plaque appartenant à l'armée.



Pour se rendre au village avec sa famille pour la fête de la Tabaski, un homme a eu la mauvaise idée d'utiliser une fausse plaque d'immatriculation militaire. Son véhicule étant en panne, il a emprunté celui d'un ami, mais ce dernier n'avait pas les papiers requis. Un autre ami lui a alors fourni une plaque trouvée dans le coffre de la voiture de son employeur.



La veille de la fête, ils ont quitté Dakar sans se douter que la plaque appartenait à l'armée. Ils ont été arrêtés en chemin et placés en détention provisoire. Le 24 juin dernier, ils ont été présentés au tribunal des flagrants délits de Dakar.



Devant les juges, les prévenus ont admis les faits, affirmant ne pas savoir que la plaque était militaire. Le premier a exprimé ses regrets, déclarant : « Je voulais seulement aller passer la Tabaski et rendre la plaque à mon retour. J'avais l'assurance avec moi. » Son complice a ajouté : « Je ne considérais pas cela comme du vol. Je voulais simplement aider. »



Le ministère public a requis l'application de la loi pénale. La défense, demandant une sanction avec sursis, a expliqué que le propriétaire de la plaque ne comptait pas porter plainte. Selon elle, l'usurpation de fonction n'était pas applicable car les prévenus n'ont jamais prétendu être des agents de l'armée, cherchant seulement à éviter les contrôles de police.



Le tribunal a finalement reconnu les deux hommes coupables et les a condamnés à deux mois d'emprisonnement avec sursis.