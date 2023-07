Politique : Demba Fall Gueye président PCA “ Nous avons des problèmes de dirigeants...”

Le président du Parti de la concertation et de l'action (PCA) Demba Fall Gueye ne veut pas rester les bras croisés face à la situation politique du pays. Lors de la rencontre qu'il a organisée ce week-end avec ses militants, Demba s'est dit prêt à faire partie de ceux qui remettront le Sénégal sur la bonne voie du développement. Selon le président du PCA, le Sénégal a toujours eu des problèmes avec les dirigeants. En effet, il n'y a pas l'homme qu'il faut, au contraire, dans tous les domaines. Alors, au Sénégal, il faut se concentrer sur l'essentiel comme la santé, l'agriculture, sans oublier le secteur informel. Ces domaines d'activité, avec une bonne gestion pourraient développer notre pays. Ainsi, Demba et ses collaborateurs sont prêts à intégrer le champ politique comme tous les citoyens pour apporter une solution appropriée à ces problèmes qui hantent et bloquent nos systèmes de développement.