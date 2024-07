Pétrole et Gaz : « Les revenus des compagnies ne profitent pas aux Sénégalais », affirme Ngagne Demba Touré

Ngagne Demba Touré a pris la parole mardi sur TV5, abordant des sujets cruciaux concernant les contrats pétroliers du Sénégal, qui, selon lui, ne bénéficient pas suffisamment à l'État sénégalais.



Le PDG de la société des mines du Sénégal a discuté de la renégociation des contrats miniers, pétroliers et gaziers annoncée par le Président de la République. Il a été catégorique sur la nécessité pour les compagnies minières de se conformer aux obligations financières envers l'État.



Ngagne Demba Touré a également souligné que de nombreux montants dus à l'État en termes de redevances, impôts, taxes, et contributions au contenu local et au développement local, ne sont pas correctement perçus par le gouvernement. Il a affirmé que ces paiements ne sont pas effectués comme il se doit par les compagnies minières.



Le PDG a exprimé le désir de l'État sénégalais d'établir un partenariat équitable avec ces compagnies, en assurant la continuité et la sécurité des investissements tout en veillant à ce que les bénéfices profitent davantage aux Sénégalais, notamment aux communautés locales.



M. Touré a donc appelé à une plus grande rigueur pour que les compagnies minières respectent leurs obligations financières envers l'État, afin de garantir une distribution plus équitable des bénéfices des ressources naturelles et de contribuer au développement national et local.