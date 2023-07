Pénurie d'eau à L'Université Gaston Berger de Saint Louis: Les étudiants crient leur ras - le - bol

Les étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint Louis souffrent le martyre, rapporte L'Observateur. En effet, l'eau est devenue la denrée la plus priée dans le campus social. Selon toujours les informations de ce quotidien du Groupe Futurs Médias, les étudiants dénoncent cette situation plus que préoccupante dans laquelle ils vivent.



Selon eux, pour obtenir un seau d'eau, il faut faire la queue durant des heures. La coordination des étudiants de Saint Louis estime que la pénurie d'eau au niveau du Campus social perdure. elle ajoute : "Aucune solution structurelle ne soit proposée".



Pour eux, les autorités du Crous ne font que colmatage ou des esquisses de solutions qui n'aboutissent jamais. Les étudiants sont plus que jamais déterminés pour maintenir leur lutte afin d'obtenir gain de cause.