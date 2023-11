Parrainage à Thiès: Ndiaga Diaw collecte 3292 pour Karim Wade

La campagne de parrainage bat son plein. Dans la ville de Thiès, Ndiaga Diaw et ses camarades de parti n'ont pas lésiné sur les moyens pour arriver à leurs fins. A cet effet, le Secrétaire général de la Fédération urbaine de Thiès a remis à Pape Moussé Diop, un premier lot de 3292 parrains. Il ne compte s'arrêter en si bon chemin.



Dans la foulée, Ndiaga Diaw a promis 10000 parrains pour le deuxième lot avant de mettre en garde ses camarades de parti. Pour sa part, Pape Moussé Diop n'a pas manqué de saluer le travail de titan abattu par Ndiaga Diaw et son équipe.



En outre, selon le membre de la cellule de communication du Pds, certains responsables n'ont pas respecté les engagements dudit parti pour collecter des signatures pour le compte de leur leader. Un véritable défi qu'il relève à sa juste valeur d'autant plus que, averti - il, "l'ère des mascarades est révolue. Nous devons travailler, et un travail sérieux".



Pour rappel, NDiaga Diaw et son équipe ont fait le tour de Keur Mame El Hadji Ndiéguène, précisément au domicile du khalife, Serigne Mounirou Ndiéguène. Il a été reçu par son fils Serigne Khalifa Ndiéguène.



Le guide religieux a adressé ses félicitations à son hôte pour son déplacement afin de demander des prières avant le démarrage de son activité. Il a formulé des prières pour que celle - ci se déroule dans la paix et dans la réussite totale.